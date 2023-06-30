У Миколаєві, 28 червня, водій мікроавтобуса Mercedes не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та збив дорожній знак.
Про це повідомила Патрульна поліція Миколаївщини.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася на перехресті проспекту Богоявленського та вулиці Кузнецької.
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
Як йдеться у повідомленні, патрульні склали на водіїв протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР які призвели до ДТП) КУпАП.
Нагадаємо, у Миколаєві автомобіль швидкої медичної допомоги врізався у стовп.
У Миколаєві, 28 червня, водій мікроавтобуса Mercedes не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та збив дорожній знак.
Про це повідомила Патрульна поліція Миколаївщини.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася на перехресті проспекту Богоявленського та вулиці Кузнецької.
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
Як йдеться у повідомленні, патрульні склали на водіїв протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР які призвели до ДТП) КУпАП.
Нагадаємо, у Миколаєві автомобіль швидкої медичної допомоги врізався у стовп.