У Миколаєві, 28 червня, водій мікроавтобуса Mercedes не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та збив дорожній знак.

Про це повідомила Патрульна поліція Миколаївщини.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на перехресті проспекту Богоявленського та вулиці Кузнецької.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Як йдеться у повідомленні, патрульні склали на водіїв протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР які призвели до ДТП) КУпАП.

Нагадаємо, у Миколаєві автомобіль швидкої медичної допомоги врізався у стовп.