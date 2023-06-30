На місці будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації, зруйнованої внаслідок російського ракетного удару, після завершення війни може з’явитись суспільний простір.

Таку думку виразив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю журналістці Андріані Кучер.

На питання журналістки стосовно того, чи планує місцева влада відбудувати нову будівлю ОДА на цьому ж місці, Віталій Кім відповів, що питання буде винесено також на розгляд жителів Миколаєва.

«Ми спитаємо у людей. Може, зробимо тут суспільний простір. Тому є бажання частину цієї території роширити, щоб люди могли відпочивати, пам’ятати про війну і нашу перемогу», - сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, що зруйнована обстрілом будівля не підлягає відновленню.

Як відомо, вранці 29 березня 2022 року російські військові ракетою влучили в дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської ОВА. В результаті була зруйнована її центральна секція з дев’ятого по перший поверхи. Тоді у ДСНС повідомили про 12 загиблих і 33 поранених.

Пізніше ОВА опублікували список загиблих. Влада повідомила, що кількість загиблих зросла до 38.

Віцегубернатор Миколаївщини Валентин Гайдаржи раніше зазначив, що зруйновану ракетним ударом росіян будівлю ОДА треба знести, адже реконструкція будівлі ОДА коштуватиме дорожче, ніж нове будівництво.