Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.
Сторінки дітей так звані педагоги перевірятимуть на наявність екстремізму. росіяни наказали їм постійно моніторити всі публічні записи учнів та вираховувати, які з них можуть містити «терористичну ідеологію».
Нагадаємо, Національний спротив повідомляє, що загарбники затримують дітей на тимчасово окупованих територіях, аби тиснути на їхніх батьків.
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Підтоплення на Миколаївщині після підриву ГЕС — основна тема новин місцевих медіаКатерина Середа
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Позбавитись монополії енергопостачання - надзавдання українських громадВячеслав Головченко
Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.
Сторінки дітей так звані педагоги перевірятимуть на наявність екстремізму. росіяни наказали їм постійно моніторити всі публічні записи учнів та вираховувати, які з них можуть містити «терористичну ідеологію».
Нагадаємо, Національний спротив повідомляє, що загарбники затримують дітей на тимчасово окупованих територіях, аби тиснути на їхніх батьків.