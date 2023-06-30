На тимчасово захоплених територіях Луганської області за наказом окупантів учителі-колаборанти перевірятимуть сторінки дітей у соціальних мережах.

Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

Сторінки дітей так звані педагоги перевірятимуть на наявність екстремізму. росіяни наказали їм постійно моніторити всі публічні записи учнів та вираховувати, які з них можуть містити «терористичну ідеологію».

Нагадаємо, Національний спротив повідомляє, що загарбники затримують дітей на тимчасово окупованих територіях, аби тиснути на їхніх батьків.