У парламенті проголосували у першому читанні за законопроєкт №8340. Документом передбачає створення рівних умов в міжнародній торгівлі та спрощення виходу на зовнішні ринки, переведення наявних реєстрів в цифрові, посилення контролю за засобами захисту рослин.

Про це заявив голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

— Український агросектор наразі використовує норми, що були впроваджені ще в кінці 20 сторіччя. Їх вже давно треба змінювати та додатково вирішити кілька десятків проблемних питань. Наприклад, з речовинами, якими обробляють усі аграрні культури, в тому числі зернові та плодоовочеві культури, — відзначив Олександр Гайду.

Тобто, з ухваленням закону буде посилений контроль за засобами захисту рослин, наприклад тих, якими обробляють рослини від шкідників. Тож українці будуть більш захищені та інформовані що вони їдять, а підприємці будуть відповідальнішими. За словами очільника Комітету, зміниться і система державного контролю від обігу насіння та рослин до засобів захисту.

— Це відбуватиметься прозоро та ефективно і без зайвих перевірок для підприємців. Адже норми, що закладені в цьому законопроєкт, відповідають європейським. Відповідно, підприємцям буде простіше вийти на міжнародні ринки, — підсумував Олександр Гайду.

Нагадаємо, до Міжнародного дня захисту дітей для малечі Миколаєва та області гуманітарний штаб Олександра Гайду влаштував свято в Миколаївському академічному художньому драматичному театрі.