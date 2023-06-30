Норвегія зробила грантовий внесок до Цільового фонду підтримки, відновлення, оновлення та реформування України (URTF) Світового банку на два мільярди норвезьких крон, тобто 190 мільйонів доларів США.

Про це повідомили у Світовому банку.

Стало відомо, що це вже другий транш, який Норвегія надала URTF. До цього був грантовий внесок на суму 100 мільйонів доларів США, угода була підписана у грудні 2022 року.

— Уряд Норвегії зробив грантовий внесок, щоб підтримати здатність уряду України надавати послуги, включаючи інвестиції в ремонт зруйнованої інфраструктури, — йдеться у повідомленні.

За словами міністра закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт, внесок є частиною п'ятирічного пакета підтримки Норвегією України. Завдяки вкладу Норвегії бюджет URTF досяг понад 1,1 мільярда доларів США.

— Нинішня допомога сприятиме підтримці критичної інфраструктури та щоденному наданню основних державних послуг. Наша допомога через Світовий банк є також вкладом у процес реформ, який необхідний для сприяння економічному зростанню, а також для відновлення та європейської інтеграції після війни, — зазначила Аннікен Гуйтфельдт.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оголосити про новий пакет військової допомоги для України.