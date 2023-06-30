В Україні заблокують сотні сайтів з нелегальними онлайн-казино на вимогу Бюро економічної безпеки.

Про це свідчить розпорядженням Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України(НЦУ).

За словами працівників Держспецзвʼязку, провайдери мають заблокувати доступ до низки нелегальних онлайн-казино. Доступ мають обмежити і до піддоменів на рекурсивних DNS-серверах.

Такі дії НЦУ викликані зверненням Бюро економічної безпеки, що слідкує за законністю роботи казино та онлайн-казино після легалізації грального бізнесу в Україні.

Як інформує Генпрокуратура та Бюро економічної безпеки України , неодноразово зачиняли нелегальних гральних закладів.

Крім того, у травні цього року Генпрокуратура повідомила про закриття 400 протизаконних казино.