У Миколаєві, 1 червня відбудеться кінопоказ документальної кінострічки про життя українців в умовах війни в Будинку офіцерів флоту.

Про це повідомляє команда ГО «ТУТ».

— Запрошуємо на показ документального фільму «Сильні, як земля» про людей, котрі попри наслідки війни, продовжують творити життя в Україні. Тримають тил, поки військові тримають фронт, відчуваючи особисту відповідальність за країну, — йдеться в анонсі.

Як зазначають організатори, кінокартина покаже історії людей, що розповідають про війну не через біль та страждання, а демонструють відродження людської сили, гідності та відбудови в умовах продовження війни.

Нагадаємо, у Миколаєві пройшла акція на підтримку захисників, які досі перебувають у полоні.