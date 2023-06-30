У Миколаєві, 1 червня відбудеться кінопоказ документальної кінострічки про життя українців в умовах війни в Будинку офіцерів флоту.
Про це повідомляє команда ГО «ТУТ».
— Запрошуємо на показ документального фільму «Сильні, як земля» про людей, котрі попри наслідки війни, продовжують творити життя в Україні. Тримають тил, поки військові тримають фронт, відчуваючи особисту відповідальність за країну, — йдеться в анонсі.
Як зазначають організатори, кінокартина покаже історії людей, що розповідають про війну не через біль та страждання, а демонструють відродження людської сили, гідності та відбудови в умовах продовження війни.
Нагадаємо, у Миколаєві пройшла акція на підтримку захисників, які досі перебувають у полоні.
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У Миколаєві, 1 червня відбудеться кінопоказ документальної кінострічки про життя українців в умовах війни в Будинку офіцерів флоту.
Про це повідомляє команда ГО «ТУТ».
— Запрошуємо на показ документального фільму «Сильні, як земля» про людей, котрі попри наслідки війни, продовжують творити життя в Україні. Тримають тил, поки військові тримають фронт, відчуваючи особисту відповідальність за країну, — йдеться в анонсі.
Як зазначають організатори, кінокартина покаже історії людей, що розповідають про війну не через біль та страждання, а демонструють відродження людської сили, гідності та відбудови в умовах продовження війни.
Нагадаємо, у Миколаєві пройшла акція на підтримку захисників, які досі перебувають у полоні.