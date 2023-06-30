Сума прямого збитку інфраструктурі України від підриву російськими окупантами Каховської ГЕС налічує щонайменше $2 млрд, непрямі збитки сільському господарству становитимуть понад $220 млн щорічно.
Про це йдеться у звіті Київської школи економіки (КШЕ) KSE Institute.
Відповідно до аналізу KSE Institute, збитки через руйнування на Каховській ГЕС охоплюють наступне:
«Ми продовжуємо фіксувати пошкодження та обраховувати збитки, спричинені підривом Росією дамби Каховської ГЕС. Серйозних втрат зазнав житловий фонд Херсонської та Миколаївської областей. Прямі збитки від затоплення приватних будинків та супутньої інфраструктури оцінюються в $950 млн. Понад чверть загальної суми збитків – $586 млн – пов’язані з руйнуванням безпосередньо гідроелектростанції, яку доведеться будувати з нуля», – наголосила перший віцепрем’єр-міністр – міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Вона зазначила, що першочерговим питанням залишається забезпечення постраждалих регіонів питною водою – бюджетний комітет погодив виділення $41 млн (1,5 млрд грн) на будівництво магістральних водогонів.
KSE зазначає, що від катастрофи суттєво постраждала й екологія регіону. Забрудненню сприяв витік 150 тонн нафти, а також опріснення Чорного моря. За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, орієнтовну суму збитків оцінено в $1,5 млрд.
Крім того, у зоні підтоплення опинилися Регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська коса» площею 18 тис. га і «Висунсько-Інгулецький» площею 2,7 тис. га, ділянки Чорноморського біосферного заповідника «Волижин ліс», о. Довгий, о. Круглий. Підтоплення також загрожує трьом природно-заповідним паркам: «Нижньодніпровський», «Кам'яна Січ», «Білобережжя Святослава».
Нагадаємо, підрив Каховської ГЕС матиме значні втрати лісових масивів Миколаївської та Херсонської областей. Зокрема дубів-велетнів, хвойних та березових. Очікується суттєве зниження чисельності тварин, які населяли мисливські угіддя.
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Сума прямого збитку інфраструктурі України від підриву російськими окупантами Каховської ГЕС налічує щонайменше $2 млрд, непрямі збитки сільському господарству становитимуть понад $220 млн щорічно.
Про це йдеться у звіті Київської школи економіки (КШЕ) KSE Institute.
Відповідно до аналізу KSE Institute, збитки через руйнування на Каховській ГЕС охоплюють наступне:
«Ми продовжуємо фіксувати пошкодження та обраховувати збитки, спричинені підривом Росією дамби Каховської ГЕС. Серйозних втрат зазнав житловий фонд Херсонської та Миколаївської областей. Прямі збитки від затоплення приватних будинків та супутньої інфраструктури оцінюються в $950 млн. Понад чверть загальної суми збитків – $586 млн – пов’язані з руйнуванням безпосередньо гідроелектростанції, яку доведеться будувати з нуля», – наголосила перший віцепрем’єр-міністр – міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Вона зазначила, що першочерговим питанням залишається забезпечення постраждалих регіонів питною водою – бюджетний комітет погодив виділення $41 млн (1,5 млрд грн) на будівництво магістральних водогонів.
KSE зазначає, що від катастрофи суттєво постраждала й екологія регіону. Забрудненню сприяв витік 150 тонн нафти, а також опріснення Чорного моря. За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, орієнтовну суму збитків оцінено в $1,5 млрд.
Крім того, у зоні підтоплення опинилися Регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська коса» площею 18 тис. га і «Висунсько-Інгулецький» площею 2,7 тис. га, ділянки Чорноморського біосферного заповідника «Волижин ліс», о. Довгий, о. Круглий. Підтоплення також загрожує трьом природно-заповідним паркам: «Нижньодніпровський», «Кам'яна Січ», «Білобережжя Святослава».
Нагадаємо, підрив Каховської ГЕС матиме значні втрати лісових масивів Миколаївської та Херсонської областей. Зокрема дубів-велетнів, хвойних та березових. Очікується суттєве зниження чисельності тварин, які населяли мисливські угіддя.