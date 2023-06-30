Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що у його команді з самого початку війни працюють два депутати облради, обрані від забороненої «ОПЗЖ», яких він поважає за їхній внесок у боротьбу проти Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістці Андріані Кучер, пишуть «НикВести».

Віталій Кім відзначив, що в цілому в Миколаївській області немає наразі супротиву від представників «ОПЗЖ» щодо прийняття якихось рішень. Однак підкреслив, що був категорично проти цієї партії ще під час виборів.

Начальник ОВА також розповів, що після початку повномасштабного вторгнення двоє депутатів облради почали працювати з ним у команді. Мова йде про директора заводу «Океан» Андрія Фатьянова, який був головою фракції «ОПЗЖ», та про юриста Дениса Андрєєва.

— Війна розставила все на свої місця. Не буду про всіх казати. Виділю декілька. Голова фракції «ОПЗЖ» в обласній раді з початку війни працює з нами. Він директор заводу: їжаки (протитанкові, — прим.), оборонні споруди, ремонти. Він засмучений, тому що він — «ОПЗЖ»: «Я ж теж працюю, але мені нічого не світить». Я кажу: «Ну, треба було обирати іншу партію». Інший депутат працює у мене юристом. З початку війни — він в матеріалах, в документах. Але я впевнений (в ньому, — прим.), і він також вносить свою частку у боротьбу з росіянами. Але вони були в «ОПЗЖ», — зазначив Віталій Кім.

Він додав, що подібні приклади є і в міській раді, однак докладно розповідати не став. Водночас голова ОВА зазначив, що серед миколаївських представників забороненої партії є і прихильники «російського миру».

— Є там і такі, що хотіли б з радістю зустріти «руський мір», але на загал це не так. А можливо, це коли ми вже близько до перемоги, вони «перевернули панамку». Але щонайменше дві люди з початку, коли була невизначеність, коли було небезпечно, працювали. За це я їх поважаю, — додав Віталій Кім.

Нагадаємо, Віталій Кім вважає, що народні депутати Верховної Ради України IX скликання, обрані від «Опозиційної платформи — За життя», мають бути позбавлені мандатів.