Російські окупанти продовжують мародерити й використовувати цивільну медичну інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
«У той же час, російські окупанти продовжують мародерство та використання цивільної медичної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що один з шпиталів ворог облаштував в пологовому будинку населеного пункту Новопсков Луганської області. Перед цим росіяни вивезли з медичної установи меблі, які потім відправили в невідомому напрямку.
Раніше російські окупанти обладнали госпіталь у селищі Розівка Запорізької області, оскільки вони продовжують зазнавати тяжких втрат.
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Російські окупанти продовжують мародерити й використовувати цивільну медичну інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
«У той же час, російські окупанти продовжують мародерство та використання цивільної медичної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що один з шпиталів ворог облаштував в пологовому будинку населеного пункту Новопсков Луганської області. Перед цим росіяни вивезли з медичної установи меблі, які потім відправили в невідомому напрямку.
Раніше російські окупанти обладнали госпіталь у селищі Розівка Запорізької області, оскільки вони продовжують зазнавати тяжких втрат.