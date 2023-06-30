Держава надаватиме фінансову допомогу громадянам на оплату курсів вивчення англійської мови через програму «єПідтримка».

Про це 30 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання Уряду, коментуючи орієнтири Української доктрини, озвучені раніше президентом Володимиром Зеленським.

Він заявив, що до Верховної Ради вже поданий президентський законопроєкт про англійську мову, як мову міжнародного спілкування, і англійська стане обов’язковою у всій системі освіти.

«Будемо робити все, щоб кожен українець мав змогу розмовляти англійською. Адже знання іноземної мови – це про підвищення конкурентоспроможності та зарплати на ринку праці для кожного українця», — сказав Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялось, Уряд спрямує 190 мільйонів гривень на реалізацію проєктів з відновлення у Миколаївській області.