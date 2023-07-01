Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Там зазначили, що підірвалися окупанти з підрозділів 5 армії східного воєнного округу у населеному пункті Сергіївка, що на Херсонщині, після проведення чергової ротації на позиціях. Сталося це в період із 15 червня й донині.
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Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Там зазначили, що підірвалися окупанти з підрозділів 5 армії східного воєнного округу у населеному пункті Сергіївка, що на Херсонщині, після проведення чергової ротації на позиціях. Сталося це в період із 15 червня й донині.