На окупованій частині Херсонської області близько 10 росіян підірвалися на мінах, які встановили окупанти попередньої ротації.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Там зазначили, що підірвалися окупанти з підрозділів 5 армії східного воєнного округу у населеному пункті Сергіївка, що на Херсонщині, після проведення чергової ротації на позиціях. Сталося це в період із 15 червня й донині.