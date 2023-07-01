Уряд Данії виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 1,3 млрд данських крон (майже 175 млн євро). Туди ввійдуть, зокрема, боєприпаси.

Про це повідомило Міністерство оборони Данії.

Пакет передбачає серед іншого ракети для систем протиповітряної оборони та гроші для спільних закупівель Євросоюзом артилерійських боєприпасів для підтримки української боротьби.

«Абсолютно важливо, щоб ми й далі підтримували Україну. Це велика й важлива пожертва, яку ми серед іншого сформували на основі побажань і потреб України, і яка повинна підтримувати поточну оборонну боротьбу України проти російських військ», — підкреслив в.о. міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

Він додав, що потреба України в підтримці залишається великою, і сьогоднішній пакет пожертв «надсилає важливий сигнал про те, що Данія стоїть на боці України стільки, скільки це потрібно».

Також в.о. міністра зазначив, що пакет складали на основі потреб і запитів України, діалогу з міжнародними партнерами й військово-професійних рекомендацій фахівців данського Міністерства оборони.

Нагадаємо, Данія запустила соціальну програму інвестиційного фонду для України на загальну суму в понад 130 мільйонів доларів.