В Естонії підняли штрафи для вчителів, які не володіють державною мовою і продовжують використовувати російську. Тепер школу зможуть оштрафувати на 10 тисяч євро.
Про це заявила координатор переходу на естономовне навчання Міністерства освіти Інгара Дуболазова, яку наводить ERR.
"Крім того, Мовний департамент почне перевіряти рівень володіння вчителями естонською мовою, відвідуючи їхні уроки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що максимальний розмір штрафів, які Мовний департамент міг призначати вчителям і школам, де не виконуються мовні вимоги, становив 640 євро.
Інгар Дуболазов сказав, що новий розмір штрафу поширюється на юридичних осіб, це матиме дію.
|
Підтоплення на Миколаївщині після підриву ГЕС — основна тема новин місцевих медіаКатерина Середа
|
Позбавитись монополії енергопостачання - надзавдання українських громадВячеслав Головченко
В Естонії підняли штрафи для вчителів, які не володіють державною мовою і продовжують використовувати російську. Тепер школу зможуть оштрафувати на 10 тисяч євро.
Про це заявила координатор переходу на естономовне навчання Міністерства освіти Інгара Дуболазова, яку наводить ERR.
"Крім того, Мовний департамент почне перевіряти рівень володіння вчителями естонською мовою, відвідуючи їхні уроки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що максимальний розмір штрафів, які Мовний департамент міг призначати вчителям і школам, де не виконуються мовні вимоги, становив 640 євро.
Інгар Дуболазов сказав, що новий розмір штрафу поширюється на юридичних осіб, це матиме дію.