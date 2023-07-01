В Естонії підняли штрафи для вчителів, які не володіють державною мовою і продовжують використовувати російську. Тепер школу зможуть оштрафувати на 10 тисяч євро.

Про це заявила координатор переходу на естономовне навчання Міністерства освіти Інгара Дуболазова , яку наводить ERR.

"Крім того, Мовний департамент почне перевіряти рівень володіння вчителями естонською мовою, відвідуючи їхні уроки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що максимальний розмір штрафів, які Мовний департамент міг призначати вчителям і школам, де не виконуються мовні вимоги, становив 640 євро.

Інгар Дуболазов сказав, що новий розмір штрафу поширюється на юридичних осіб, це матиме дію.