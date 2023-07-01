Український народ став лавреатом щорічної німецької премії імені Льва Копелева «За мир та права людини». Український народ став лавреатом щорічної німецької премії імені Льва Копелева «За мир та права людини».

Про це повідомляє пресслужба Форуму Льва Копелева.

«На його (Льва Копелев — ред.) батьківщині мужній український народ захищає демократію, права людини та власну свободу проти російської агресії. Він бореться за мирне спільне майбутнє разом з вільними народами Європи. За це також боровся і Лев Копелев», — йдеться у повідомленні.

Нагородження відбудеться 22 жовтня 2023 року у центральному залі Кельнської регіональної ощадної каси (Kreissparkasse Köln). Її вручать Віталію та Володимиру Кличкам, парамедикині Юлії «Тайрі» Паєвській та Харківській правозахисній групі.

Організатори пояснили вибір українців для вручення премії. Вони переконані, що брати Клички є «борцями за демократію, права людини та європейське майбутнє України».

Зазначається, що Юлія Паєвська є «справжньою народною героїнею». Парамедикиня допомагала пораненим під час облоги Маріуполя, три місяці перебувала у російському полоні.

У форумі зауважили, що Харківська правозахисна група — найстаріша правозахисна група України. Організація надає підтримку внутрішньо переміщеним громадянам та свідчення про воєнні злочини рф.