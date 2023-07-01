Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 23 червня 2023 року «Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя».
Так, РНБО пропонує внести зміни до Кримінального кодексу України, щоб посилити відповідальність за корупційні правопорушення у сфері правосуддя, передбачивши за це ув’язнення від 10 до 15 років з конфіскацією майна.
Крім того, РНБО вважає за необхідне посилити роль інституту суду присяжних та розширити випадки його застосування. Для цього потрібно буде внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України.
Також пропонується внести зміни до законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя» щодо, серед іншого:
Також РНБО закликала Верховну Раду ухвалити законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України (№ 9322).
Уряду доручили підготувати концепцію подальшого реформування Конституційного Суду України у взаємодії з Венеціанською комісією.
Також РНБО вирішила розглянути й розв’язати питання щодо утворення в Україні суду із компетенцією щодо захисту прав інвесторів та інвестицій.
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Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 23 червня 2023 року «Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя».
Так, РНБО пропонує внести зміни до Кримінального кодексу України, щоб посилити відповідальність за корупційні правопорушення у сфері правосуддя, передбачивши за це ув’язнення від 10 до 15 років з конфіскацією майна.
Крім того, РНБО вважає за необхідне посилити роль інституту суду присяжних та розширити випадки його застосування. Для цього потрібно буде внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України.
Також пропонується внести зміни до законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя» щодо, серед іншого:
Також РНБО закликала Верховну Раду ухвалити законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України (№ 9322).
Уряду доручили підготувати концепцію подальшого реформування Конституційного Суду України у взаємодії з Венеціанською комісією.
Також РНБО вирішила розглянути й розв’язати питання щодо утворення в Україні суду із компетенцією щодо захисту прав інвесторів та інвестицій.