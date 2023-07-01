Президент Володимир Зеленський 30 червня своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, яка зокрема пропонує посилити відповідальність за корупцію у судах.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 23 червня 2023 року «Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя».

Так, РНБО пропонує внести зміни до Кримінального кодексу України, щоб посилити відповідальність за корупційні правопорушення у сфері правосуддя, передбачивши за це ув’язнення від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Крім того, РНБО вважає за необхідне посилити роль інституту суду присяжних та розширити випадки його застосування. Для цього потрібно буде внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України.

Також пропонується внести зміни до законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя» щодо, серед іншого:

удосконалення порядку обрання суддів Верховного Суду до Великої Палати ВС та запровадження механізму їх відкликання зборами суддів відповідних касаційних судів;

можливості запровадження періодичного психофізіологічного опитування суддів із застосуванням поліграфа;

проведення Вищою радою правосуддя перевірки всіх суддів Верховного Суду щодо можливого вчинення ними дисциплінарних проступків або грубого чи систематичного нехтування обов'язками судді, а також підтвердження законності джерел походження майна;

запровадження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа як умови при доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду, конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду.

Також РНБО закликала Верховну Раду ухвалити законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України (№ 9322).

Уряду доручили підготувати концепцію подальшого реформування Конституційного Суду України у взаємодії з Венеціанською комісією.

Також РНБО вирішила розглянути й розв’язати питання щодо утворення в Україні суду із компетенцією щодо захисту прав інвесторів та інвестицій.