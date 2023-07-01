Внаслідок підриву Каховської ГЕС обміліли береги в районі Національного заповідника «Хортиця». Там виявили довбаний човен, виготовлений з цільного стовбура, ймовірно, дуба. Цій знахідці може бути 500 років.

Про це повідомили співробітники заповідника у Facebook 30 червня.

Вони зазначили, що проводять щоденний моніторинг прибережної смуги, оскільки через падіння рівня води у Дніпрі під загрозою знищення опинилися численні пам'ятки історії та археології, які були на затоплених ділянках.

Так, під час чергового обстеження на раніше затопленій ділянці берега виявили довбаний човен, виготовлений з цільного стовбура, ймовірно, дуба, довжиною майже 7 м.

«У минулому біля берегів Хортиці заходили подібні човни, які пов'язані з давньоруським поселенням на острові. Воно існувало з X по XIV століття. Такі плавзасоби використовувалися для риболовлі та інших промислів, місцевих перевезень, а також для обслуговування переправ. Можливо і нова знахідка з тієї ж епохи», — йдеться у повідомленні.

Співробітники заповідника припустили, що згідно зі станом збереженості деревини, вік човна може сягати 500 років. Але більш точне датування стане можливе після проведення радіовуглецевого аналізу.

«Човен був розмитий з піску та по частинах переміщений до реставраційного ангара. Зараз він потребує термінової консервації у спеціальному хімічному розчині та реставрації, аби стати музейним експонатом», — додали вони.

Нагадаємо, археологи в Іспанії знайшли докази канібалізму неандертальців, які жили понад 53 тисячі років тому.