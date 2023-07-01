Судді Вищої виборчої комісії Бразилії проголосували за позбавлення колишнього президента країни Жаїра Болсонару права балотуватися на державні посади до 2030 року.

Голоси "за" віддали п'ятеро з семи суддів. Вони звинуватили Болсонару у зловживанні своїми повноваженнями та поширенні "аморальної та жахливої" брехні під час та після минулих виборів, на яких перемогу здобув його опонент Лула де Сілва.

Рішення заборонити Болсонару балотуватися на державні посади було засноване на його спірному рішенні викликати іноземних послів у свою офіційну резиденцію в липні минулого року, за 11 тижнів до першого туру виборів.

На зустрічі Болсонару висунув необґрунтовані претензії до системи електронного голосування у Бразилії, які викликали громадський резонанс. Це один з суддів кваліфікував як вмотивовану дезінформацію.

Крім цього, поліція продовжує розслідувати заворушення, які сталися 8 січня, коли прихильники Болсонару увірвались в парламент країни. Також йому загрожує кримінальне розслідування щодо підробки сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу та намагання заволодіти коштовностями, подарованими урядом Саудівської Аравії.

Раніше президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва пропонував, щоб Україна поступилася Кримським півостровом Росії, щоб покласти край війні.