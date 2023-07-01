Директор ЦРУ Вільям Бернс телефонував начальнику ГРУ РФ Сергію Наришкіну, щоб запевнити Кремль, що Сполучені Штати не грають жодної ролі у заколоті ПВК «Вагнера».

Як зазначає видання, телефонна розмова Бернса з Наришкіним відбулася цього тижня і стала першим контактом на найвищому рівні між країнами після спроби заколоту в РФ.

Нагадаємо, вранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що його бійці зайшли в Ростов і захопили стратегічні об'єкти міста. Під контролем воєнні об’єкти Ростова, у тому числі аеродром.

Російській опозиціонер Михайло Ходорковський закликав росіян підтримати заколот ватажка ПВК «Вагнер» і допомагати усім, чим можуть.

Після чого, російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян та закликав громадян об'єднатися, і визнав контроль ПВК над Ростовом-на-Дону, де заблоковані як цивільні, так і військові керівні органи.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на події, що наразі відбуваються у Росії. Він вважає, що чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає.