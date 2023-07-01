В п'ятницю, 30 червня, Миколаїв отримав вантажівку Scana, яку в якості гуманітарної допомоги місту передала благодійна організація KOLO Nordic.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

Як зазначив заступник міського голови Анатолій Петров, автівка надійде у розпорядження одного з комунальних підприємств. Після оформлення всіх відповідних документів нею користуватимуться наші комунальники.

«Нашому місту була потрібна така вантажівка. В ній наші комунальники зможуть транспортувати великогабаритний вантаж. Загалом відзначу, що завдяки плідній співпраці міського голови з міжнародними донорами, Миколаїв отримав велику кількість комунальної техніки та обладнання, і все це сьогодні наші працівники використовують для щоденної роботи по місту», - відзначив Анатолій Петров.

Нагадаємо, раніше Миколаїв отримав шість автомобілів для міських комунальних служб та більше 5 кілометрів труб різного діаметру для покращення роботи водопроводу, пошкодженого ворожими обстрілами.