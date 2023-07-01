Три навчальних заклади в Миколаївській області досі перебувають під окупацією РФ, зв'язку з ними українська влада немає.

Про це на брифінгу повідомила директорка департаменту освіти і науки Миколаївської військової адміністрації Алла Веліховська.

Мова про Кінбурнську косу, на території якої розташовані дві школи та дитячий садок.

«На початку навчального 2022-2023 року в окупації перебували 52 навчальні заклади у 64 громадах, та два – на лінії вогню. На сьогодні у нас дві школи та один дитячий садок знаходяться в зоні окупації. Вони на Кінбурнській косі, з ними немає зв'язку. Водночас можу сказати, що хоч би як складно було, але протягом усього цього часу абсолютно всі вчителі та вихователі в Миколаївській області вчасно отримували заробітну плату, навіть ті, хто знаходився на окупованих територіях. Це дало їм можливість зрозуміти, що держава дбає про них, що вони потрібні, що освіта у нас була, є і буде. І дякувати Богу, після звільнення всі ті, хто навчався раніше, продовжують своє навчання», - сказала вона.

Нагадаємо, через підрив ГЕС Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. Станом на вечір 7 червня в районі села Геройське дорога, яка пов’язувала півострів з материком, повністю затоплена.