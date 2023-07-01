Впродовж вчорашнього дня, 30 червня, російські окупанти чотири рази обстрілювали територію Миколаївської області.

Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА.

Вчора о 13:05, 14:16 та 16:10 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

О 15:35 фіксувалися ворожі обстріли по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Влучено в приватне подвір’я, пошкоджено паркан. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, 30 червня, силами ППО над Миколаєвом було збито БпЛА типу «Shahed-136».