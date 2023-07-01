Президент України Володимир Зеленський підтвердив існування ризику підриву ЗАЕС з боку окупантів.

За словами українського лідера, очільник РФ Володимир Путін - неконтрольована людина. Після підриву Каховської ГЕС, а також бунту «вагнерівців», ризики щодо підриву ЗАЕС очевидні, вказав Зеленський в інтерв'ю ELMUNDO.

Президент зазначив, що деякі експерти вбачають ризики для станції через можливий підрив реакторів охолодження. Інші кажуть, що це неважливо, однак, згідно з доповідями української розвідки, ЗАЕС у будь-якому випадку замінована.

«Фактом є те, що завод замінований і це підтверджує Агенство з атомної енергії. Нашій розвідці відомо, що на об’єкті є вибухівка та 5 тисяч російських військових із важким озброєнням. Нашій розвідці відомо, що існують російські плани, які мають на меті спричинити витік радіоактивних речовин на станції. Це частина їхньої стратегії, щоб заморозити конфлікт, як і у випадку з дамбою», - вказав Зеленський.

За словами президента України, якщо Київ передасть контроль над заводом МАГАТЕ - окупанти дистанційно підірвуть станцію, щоб виграти для себе час, накопичити озброєння, й знову спробувати стерти українців з лиця землі: «Також хочу нагадати, що наших працівників викрадають, а їхніх дітей вивозять до Росії», - зазначив Зеленський.