Фахівці Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області більше не стверджують, що КП «Миколаївелектротранс» перерахувало понад 30 мільйонів за встановлення укриттів на зупинках.

Дана інформація була видалена з повідомлення, опублікованому 2 дні тому, свідчить відеоскріншот на Facebook-сторінці «Миколаївелектротрансу».

Публікація про сплату комунальним ТОВ «Елітмайстер» 30 мільйонів 676 тисяч гривень з’явилась 28 червня о 17:00. У відповідь на це «Миколаївелектротранс» назвав маніпулятивними заяви про перерахунок.

«Як і передбачено договором, було сплачено 15 мільйонів 338 тисяч гривень за 14 зупинков-укриттів», - стверджують на КП.

На ситуацію під час сесії міської ради відреагував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, який вважає цю історію «замовною».

Пізніше 29 червня о 15:58 аудитори виправили свій пост на офіційній сторінці Управління, прибравши заяву про оплату підряднику 30 мільйонів гривень.

«Ось так фахівці Південного офісу Держаудитслужби з легкістю займаються підміною своїх власних заяв і не відповідають за свої слова. Але це поки що КП «Миколаївелектротранс» всі факти фіксує для подальшого розгляду. Загалом, з викривленням очевидних фактів проходила вся перевірка таких аудиторів. Ця історія з дописом на офіційній сторінці - чергове тому підтвердження. Вчора вони заявляли, що «Миколаївелектротранс» сплатив 30 мільйонів гривень за зупинки-укриття, а сьогодні відмовляються від своїх власних без вибачень та публічного спростовання неправдивої інформації, яку самі ж поширили», - заявили на КП.

Зазначимо, що згідно з відкритими джерелами, «Миколаївелектротранс» заключило договір з підрядником ТОВ «ІБФ «Елітмайстер» на суму 15 мільйонів 338 тисяч 142 гривні 40 копійок. Така сума була перерахована підприємству за 14 укриттів.

Спочатку планувалося встановити 34 сховища. Однак після звільнення правобережної Херсонщини інтенсивність обстрілів Миколаєва значно знизилася, тож потреба в додаткових укриттях зникла. Більше, згідно з відкритими даними, «Миколаївелектротранс» торгів не оголошував і договорів на придбання сховищ не укладав.