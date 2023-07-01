У разі виникнення надзвичайної ситуації на ЗАЕС, за найпесимістичнішого сценарію розвитку події, евакуації підлягатимуть близько 300 тисяч мешканців чотирьох областей України.

Про це в четвер, 29 червня, у Запоріжжі під час командно-штабних навчань сказав перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко, пише Укрінформ.

«Проводимо командно-штабні навчання, які пов'язані з можливою загрозою витоку радіації на ЗАЕС. Ще торік був створений відповідний антикризовий штаб, і такі навчання також проводилися. Зараз ми проводимо повторно навчання з урахуванням тих недоліків, які були минулого разу. Ми відпрацювали різні сценарії, в тому числі й найкритичніший, коли розповсюдження радіації ширше. Загалом близько 300 тисяч людей з чотирьох областей потрібно буде евакуювати: Запорізька - 138 000, Дніпропетровська - 168 000, Херсонська та Миколаївська - 22 000 людей», - сказав він.

За такого розвитку подій в евакуації буде задіяно 20 потягів (в одному поїзді близько 2 000 людей).

Тренування стартували о 5:00. Населення було неодноразово попереджено. В різних районах міста протягом двох годин були розгорнуті відповідні штаби.

У випадку реальної загрози в Запоріжжі буде розгорнуто три пункти деконтамінації (обмивки), організовано 23 збірних пункти, куди будуть приїжджати люди із забрудненої зони. Загалом для евакуації буде залучено 107 автобусів. За словами голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, здебільшого евакуація місцевого населення відбуватиметься в районах, тож буде задіяно близько 22,6 тисячі одиниць особистого транспорту, а також залізничний транспорт.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.