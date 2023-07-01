У Миколаєві на перехресті проспекту Центрального та вулиці Декабристів на дорогу впав непрацюючий світлофор.
Про це повідомили містяни в соцмережі.
Раніше в Департаменті ЖКГ повідомили, що світлофор тимчасово не працює.
«Прохання до всіх водіїв та пішоходів: будьте особливо обережні та дотримуйтесь правил дорожнього руху. У даній ситуації безпека є нашим головним пріоритетом», - повідомили в департаменті.
В телеграм-каналах миколаївці повідомляли, що світлофор впав через рух тролейбуса, який зачепив дроти і погнув його.
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У Миколаєві на перехресті проспекту Центрального та вулиці Декабристів на дорогу впав непрацюючий світлофор.
Про це повідомили містяни в соцмережі.
Раніше в Департаменті ЖКГ повідомили, що світлофор тимчасово не працює.
«Прохання до всіх водіїв та пішоходів: будьте особливо обережні та дотримуйтесь правил дорожнього руху. У даній ситуації безпека є нашим головним пріоритетом», - повідомили в департаменті.
В телеграм-каналах миколаївці повідомляли, що світлофор впав через рух тролейбуса, який зачепив дроти і погнув його.