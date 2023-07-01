У Миколаєві на перехресті проспекту Центрального та вулиці Декабристів на дорогу впав непрацюючий світлофор.

Про це повідомили містяни в соцмережі.

Раніше в Департаменті ЖКГ повідомили, що світлофор тимчасово не працює.

«Прохання до всіх водіїв та пішоходів: будьте особливо обережні та дотримуйтесь правил дорожнього руху. У даній ситуації безпека є нашим головним пріоритетом», - повідомили в департаменті.

В телеграм-каналах миколаївці повідомляли, що світлофор впав через рух тролейбуса, який зачепив дроти і погнув його.