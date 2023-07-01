Президент України Володимир Зеленський звільнив очільників Подільського, Святошинського, Деснянського та Дніпровського районів Києва через неналежний стан укриттів.

Відповідні укази він підписав 30 червня.

Звільнили:

Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської районної адміністрації в Києві;

Сергія Коваленка — з Поділської районної адміністрації в Києві;

Павла Бабія — з Дніпровської;

Сергія Павловського — зі Святошинської.

Також звільнили:

Людмилу Мерзлюк з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області;

Олександра Хомича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;

Тетану Сизон з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області.

Кабінет міністр України на засіданні 27 червня ухвалив низку рішень через незадовільний стан укриттів у країні, у тому числі — звільнення очільників київських районних державних адміністрацій і догани меру Віталію Кличку й начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попко.

За інформацією джерела «НикВести», після введення президентом Володимиром Зеленським у дію рішення РНБО про посилення відповідальності за неналежний стан укриттів, в Офісі Президента доручили звільнити заступника мера Миколаєва та заступника голови Миколаївської ОВА. Адже Миколаївщина опинилася у списку областей з найгіршим станом укриттів.

Водночас керівники міста та області вирішили спробувати обійтися меншими «жертвами». У результаті було звільнено Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Як відомо, у рішенні РНБО від 23 червня йдеться про незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

Очільник ОВА Віталій Кім, реагуючи на ситуацію розповів, що Миколаїв тягне область за собою. За його словами, 69% від занедбаних укриттів Миколаївської області припадають на місто Миколаїв.