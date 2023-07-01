Видання Forbes Ukraine у своєму новому номері презентувало список 250 перспективних малих і середніх компаній, до якого потрапили чотири миколаївські підприємства.

Рейтинг опублікований на сайті видання.

Автори кажуть, що знайшли сотні талановитих і ще невідомих підприємців. Обраний до списку малий і середній бізнес розділили в сім категорій: виробництво, послуги, харчова промисловість, легка промисловість, креативні індустрії, HoReCa, ритейл. Загальний виторг 250 компаній у 2022 році – понад 39 млрд грн.

Найбільше підприємств в переліку з Києва, але в список потрапили і миколаївські представники бізнесу. Серед них:

«Золота Нива» з виторгом за 2022 рік в розмірі 654 млн грн;

«РалкоТехник» — 160 млн грн;

«Beykush winery» — 11 млн грн;

«Elikatni products» — 254 млн грн.

Нагадаємо, представники малого та середнього бізнесу у Миколаєві, які були вимушені зупинити роботу через війну, можуть отримати допомогу від міжнародних партнерів.