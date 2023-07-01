Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав ці рішення «не прийнятними».

Про це він написав у Telegram.

«Рішення не погоджені з урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення», — заявив прем’єр.

За його словами, у Кабміні роблять «все можливе, аби забезпечити соціальну справедливість». Зокрема він загадав про збільшення пенсій та виплату субсидій. Водночас непогоджені рішення нацкомісії «йдуть у розріз із політикою уряду», додав прем’єр.

«Сьогодні дав доручення міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень», — написав Шмигаль.

Платіжки для українців за воду зростуть. Підвищення відбуватиметься у два етапи: з 1 липня по 31 серпня та з 1 вересня 2023 року. У середньому рівень зростання тарифів становитиме 32% і залежатиме від регіону.