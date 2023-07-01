Верховна Рада України прийняла Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва.
Цей документ наближає законодавство України до європейських норм у харчовій галузі, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.
А саме виробництва продуктів тваринного походження регулюватимуться як в ЄС. Реалізація законопроекту забезпечить підвищення якості продуктів, а їхній склад для українців буде більш зрозумілий та прозорий. До того ж документ враховує потреби не лише споживачів, а й бізнесу.
«Законопроект №8290, насправді, багатовекторний. Хоча насамперед несе цілісну місію - зробити українські харчові продукти тваринного походження якіснішими. А умови для реєстрації підприємств - прозорішими. Наприклад, невелике виробництво можна буде зареєструвати, не виходячи з дому, в Дії. Окрім цього, ми пропонуємо посилити державний контроль та простежуваність на усіх етапах виробництва продуктів», - зауважив Олександр Гайду.
До того ж підприємці отримають спрощені умови для ведення підприємницької діяльності. А норми, що відповідають європейським, дадуть змогу українським підприємцям вийти на ринки ЄС. Окрім цього, законопроектом передбачено створення умов для розвитку малого бізнесу в сільській місцевості.
«Під час війни підприємці не дали зупинитися українській економіці. Наш обов'язок, як законотворців - підтримати їх. Ми вдосконалюємо законодавство, аби спростити умови для ведення бізнесу та розширити доступ до ринків країн ЄС», - підкреслив Олександр Гайду.
До того ж, проект Закону передбачає внесення комплексних змін до 17 законів України. Таким чином один документ осучаснить та вдосконалить чинне законодавство у сфері безпечності та якості харчових продуктів, селекції сільськогосподарських тварин, кормів, здоров’я та благополуччя тварин.
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Верховна Рада України прийняла Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва.
Цей документ наближає законодавство України до європейських норм у харчовій галузі, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.
А саме виробництва продуктів тваринного походження регулюватимуться як в ЄС. Реалізація законопроекту забезпечить підвищення якості продуктів, а їхній склад для українців буде більш зрозумілий та прозорий. До того ж документ враховує потреби не лише споживачів, а й бізнесу.
«Законопроект №8290, насправді, багатовекторний. Хоча насамперед несе цілісну місію - зробити українські харчові продукти тваринного походження якіснішими. А умови для реєстрації підприємств - прозорішими. Наприклад, невелике виробництво можна буде зареєструвати, не виходячи з дому, в Дії. Окрім цього, ми пропонуємо посилити державний контроль та простежуваність на усіх етапах виробництва продуктів», - зауважив Олександр Гайду.
До того ж підприємці отримають спрощені умови для ведення підприємницької діяльності. А норми, що відповідають європейським, дадуть змогу українським підприємцям вийти на ринки ЄС. Окрім цього, законопроектом передбачено створення умов для розвитку малого бізнесу в сільській місцевості.
«Під час війни підприємці не дали зупинитися українській економіці. Наш обов'язок, як законотворців - підтримати їх. Ми вдосконалюємо законодавство, аби спростити умови для ведення бізнесу та розширити доступ до ринків країн ЄС», - підкреслив Олександр Гайду.
До того ж, проект Закону передбачає внесення комплексних змін до 17 законів України. Таким чином один документ осучаснить та вдосконалить чинне законодавство у сфері безпечності та якості харчових продуктів, селекції сільськогосподарських тварин, кормів, здоров’я та благополуччя тварин.