Президент Володимир Зеленський повідомив, що 1 липня провів виїзну Ставку верховного головнокомандувача. Для цього зібралися на Рівненській атомній електростанції, щоб «на місці оцінити будь-які можливі загрози станції».

Про це повідомили глава держави у Telegram, а також пресслужба Офісу президента.

Так, на Ставці доповідали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов про ймовірні варіанти дій противника щодо Рівненської АЕС.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, командувач ОСУВ «Північ» Сергій Наєв, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь і голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко доповіли про організацію системи охорони й оборони РАЕС.

Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь поінформував учасників Ставки про стан кіберзахисту атомної станції. Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль і командувач ОУВ «Волинь» Володимир Миронюк доповіли про будівництво оборонних рубежів і соціально-економічну ситуацію в регіоні.