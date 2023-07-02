Сполучені Штати розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів. Обговорення про постачання ще триває.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі, повідомляє The Independent .

За його словами, США думають про надання цих боєприпасів "протягом тривалого часу".

Міллі зазначив, що російські війська використовують касетні боєприпаси на полі бою в Україні і що українські війська отримали касетні бомби від інших союзників та розгорнули зброю.

«Українці попросили про це, інші європейські країни надали частину цієї зброї, росіяни використовують її. Процес ухвалення рішень триває», - заявив він.