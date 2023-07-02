Сполучені Штати розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів. Обговорення про постачання ще триває.
Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі, повідомляє The Independent.
За його словами, США думають про надання цих боєприпасів "протягом тривалого часу".
Міллі зазначив, що російські війська використовують касетні боєприпаси на полі бою в Україні і що українські війська отримали касетні бомби від інших союзників та розгорнули зброю.
«Українці попросили про це, інші європейські країни надали частину цієї зброї, росіяни використовують її. Процес ухвалення рішень триває», - заявив він.
Нагадаємо, Сили оборони можуть тимчасово зупинити контрнаступ, щоб переглянути свою тактику для майбутніх операцій.
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Сполучені Штати розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів. Обговорення про постачання ще триває.
Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі, повідомляє The Independent.
За його словами, США думають про надання цих боєприпасів "протягом тривалого часу".
Міллі зазначив, що російські війська використовують касетні боєприпаси на полі бою в Україні і що українські війська отримали касетні бомби від інших союзників та розгорнули зброю.
«Українці попросили про це, інші європейські країни надали частину цієї зброї, росіяни використовують її. Процес ухвалення рішень триває», - заявив він.
Нагадаємо, Сили оборони можуть тимчасово зупинити контрнаступ, щоб переглянути свою тактику для майбутніх операцій.