Управління верховного комісара ООН у справах біженців відновить понад 350 будинків у трьох селах на Миколаївщині. Йдеться про Партизанське, Киселівка та Максимівка.

Про це йдеться у статті «НикВести» «Десятки тисяч людей залишились без дому: як миколаївцям отримати нове житло?».

Село Партизанське Село Киселівка Село Максимівка

Свою готовність допомогти з відбудовою зруйнованих домівок висловлюють й інші міжнародні партнери, повідомив нам у коментарі заступник очільника Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи.

— Попередньо свою зацікавленість висловлювали декілька організацій. На сьогодні досягнуто домовленості з організаціями з Данії, Німеччини, Японії та Управлінням верховного комісара ООН у справах біженців. Йдеться про відбудову як приватних, так і багатоповерхових будинків», – пояснив Валентин Гайдаржи.

Нагадаємо, що у селі Партизанське Первомайської селищної громади зруйновано 70% житлових будинків. Там встановили десять модульних будинків для людей, які втратили житло.

Водночас у селі Киселівка Первомайської територіальної громади у Миколаївській області, яке знаходиться за 55 кілометрів від Миколаєва та з березня 2022 року по листопад фактично знаходилось у зоні бойових дій, наразі через російські обстріли зруйновано близько 75% житлового фонду.

Також село Максимівка на Миколаївщині вісім місяців перебувало під російською окупацією. Село зруйновано на 95%, а більшість мешканців так і не повернулися до населеного пункту.