В Україні створили Координаційний центр зі збереження культурної спадщини у підтоплених областях. Йдеться про території Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Така ініціатива має запобігати мародерству на територіях, що постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він додав, що обласні військові адміністрації разом з органами місцевого самоврядування, Нацполіцією, Силами тероборони ЗСУ мають обмежити доступ населення до підтоплених територій «для попередження випадків мародерства та завдання шкоди об’єктам культурної спадщини».

— Координаційний центр має звернутись до міжнародних інституцій щодо надання допомоги у збереженні, документуванні, дослідженні і музеєфікації об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей на постраждалих територіях, – додав Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, екологи зафіксували знищення червонокнижних рослин на підтоплених територіях ботанічного заказника місцевого значення Івано-Кепине, який розташовано на території Снігурівської громади.