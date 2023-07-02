Twitter ввів обмеження на щоденне читання повідомлень для всіх користувачів, щоб розв'язати проблему "екстремального рівня" збору даних і маніпулювання системою. Обмеження має тимчасовий характер.

Про це повідомляє власник Ілон Маск у Twitter .

За його словами, верифіковані облікові записи зможуть читати до 6 тисяч повідомлень на день.

При цьому користувачі непідтверджених облікових записів у Twitter тепер можуть 600 повідомлень на день, а нові облікові записи можуть переглядати тільки 300 повідомлень на день.

Деякі користувачі соціальної мережі повідомили, що в суботу побачили повідомлення з текстом "перевищено ліміт швидкості" - і в соціальних мережах почали з'являтися тренди RIP Twitter і #Twitterdown.

Маск не сказав, як довго діятимуть тимчасові обмеження.

До цього стало відомо, що Twitter тепер не показуватиме повідомлення користувачам без реєстрації.