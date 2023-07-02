Сили оборони України у ніч проти 2 липня збили над Миколаївською областю два російських «шахеди», а на Херсон окупанти скинули авіаційну бомбу.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила спікер сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

— Ворог суттєво активізував використання БПЛА. Вчора ми спостерігали, що посилилась безпілотна розвідка. Нами було відпрацьовано по двох безпілотних розвідниках, які залітали аж в напрямку Миколаївщини. І вночі це відбилося в нашій бойовій роботі – над Миколаївщиною опівночі збили два ударних безпілотники типу «шахед», – розказала вона.

Також росіяни використовують дрони-камікадзе «Ланцети» для ударів по об'єктах на правому березі Дніпра. Крім того, уночі росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Херсон.

— Є руйнування. На щастя, інформації про постраждалих немає, – сказала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу у Херсонській області поранення отримала 13-річна дитина.