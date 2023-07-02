Між Силами оборони України та російськими військами за добу відбулося 46 боєзіткнень. За цей час Росія втратила 790 окупантів і десять танків.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Лиманському напрямку росіяни безуспішно наступали в районах Невського та південніше Діброви Луганської області, а на Бахмутському — у районі Богданівки Донецької області.

Російські окупанти також продовжують наступальні дії на Авдіївку та Марʼїнку, але успіху не мають. На Херсонщині й Запоріжжі вони обороняються.

Авіація України за минулу добу завдала десять ударів по районах зосередження особового складу росіян, два – по зенітно-ракетних комплексах та один – по пункту управління.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, дві станції РЕБ та ще один важливий об’єкт ворога.

Разом з цим окупанти втратили 20 бойових броньованих машин, 22 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та ще три одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, Сили оборони України у ніч проти 2 липня збили над Миколаївською областю два російських «шахеди», а на Херсон окупанти скинули авіаційну бомбу.