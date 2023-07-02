В Одесі почали демонтаж столітньої будівлі, що має статус пам’ятки архітектури та входить до складу об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це пише місцеве видання «Думська».

Це колишній особняк ломбарда Антона Гавсевича, збудований у 1903 році за проєктом архітектора Самуїла Гальперсона. За радянських часів у будівлі розміщувався спочатку інститут, а згодом — пологовий будинок, який закрили у 2001 році. Особняк розташовується поблизу парку Шевченка в центрі Одеси.

Наразі будівельники знищили практично всю будівлю, залишивши тільки частину фасаду.

За інформацією «Думської», знесенням займається компанія «Універсал дірект». Восени 2021 року вона проводила на території особняка ремонтні роботи.

В одеському Управлінні державного архітектурно-будівельного контролю розповіли, що знесення будівлі в документах називають «протиаварійними роботами». Їх дозволив департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини обласної військової адміністрації.

Начальник муніципального управління державного архітектурно-будівельного контролю Олександр Авдєєв заявив, що з приводу робіт уже скликана комісія.

— Як на мене, це точно не протиаварійні роботи. Будівля — пам’ятка, тобто може йтись і про кримінальний злочин. Ми скликали комісію, побували на місці та склали акт, який направили до Державної інспекції архітектури та містобудування, а також до правоохоронних органів, – зазначив він.

Видання додає, що історична будівля, окрім того, що є пам’яткою архітектури, також заарештована в межах одного з кримінальних проваджень проти колишнього народного депутата Леоніда Клімова від забороненої «Партії регіонів».

Компанія «Універсал дірект» придбала особняк Гавсевича в «Міського андрологічного центру», що належить Клімову та його партнеру Аркадію Шнайдеру.

Клімов і Шнайдер орендували пам’ятку архітектури ще 2001 року. Головною умовою договору була реставрація протягом двох років. Однак замість ремонту бізнесмени виселили медичних працівників й обгородили будівлю парканом, пише «Думська».

Міська рада намагалася через суд повернути особняк, але втрутилася обласна рада.

Видання зауважує, що «Універсал дірект» зареєстрована за адресою, де розташовується багато компаній, що входять до бізнес-імперії Клімова.

Нагадаємо, Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на капремонт навчального корпусу політехнічного фахового коледжу.