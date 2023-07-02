З 1 липня в Україні стартував конкурсний відбір кандидатів у помічники ветерана. Пілотний проєкт триватиме у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях.

Заявки приймають через інформаційний портал Е-ветеран, повідомляє Мінветеранів.

— Ми чекаємо на ваші заяви і вашу активну громадянську позицію, яка допоможе нашим Захисникам та Захисницям гідно розпочати нову, мирну сторінку свого життя, повернутися до рідних і друзів, улюбленої професії або відкрити власну справу, здобути омріяний фах чи максимально можливо відновити втрачене на війні та службі здоров’я, – зазначила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, звертаючись до ветеранського активу регіонів, де триватиме пілотний проєкт з відпрацювання впровадження нового сервісу у громадах.