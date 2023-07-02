За останній час українські військові просунулись на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, пише «Радіо Свобода».

— Там (на Бахмутському напрямку, – прим.) йде бойова робота по флангах, йде тиск на ворога. Після детального аналізу та верифікації ми надамо детальні дані по території, яку вдалося звільнити, – сказав він.

За добу на Бахмутському напрямку відбулося 23 бойових зіткнень. За словами Череватого, «російські військові чинять шалений опір, але українські військові за добу ліквідували 116 загарбників, ще 119 поранили, також знищено десятки одиниць техніки ворога».

Речник також зазначив, що російська армія за добу 10 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Лимано-Куп’янському напрямку.

— На Лимано-Куп’янському напрямку, зокрема у районі Невського та Діброви, застосовують тактику більш-менш загально прийняту, тобто проводять розвідку і наносять удари артилерійські, немає вже вагнерівських «м’ясних штурмів». Групами до взводу намагаються атакувати наші позиції, – пояснив Сергій Череватий.

Нагадаємо, між Силами оборони України та російськими військами за добу відбулося 46 боєзіткнень. За цей час Росія втратила 790 окупантів і десять танків.