Російські війська розташували мобільні крематорії в тимчасово окупованих Мелітополі та Бердянську Запорізької області.

Про це повідомляють міський голова Мелітополя Іван Федоров та Генштаб ЗСУ.

У Мелітополі російські військові розташували крематорій на території дитячого санаторію. Зі слів Івана Федорова, вони використовують його майже цілодобово. Окрім того, армія РФ давно розмістила на цій території свій військовий шпиталь, каже міський голова.

Генштаб ЗСУ 1 липня доповів, що російський крематорій працює і на території Бердянського порту. Так, кремації підлягають приблизно 50 тіл загиблих російських військових, яких нещодавно доправили з районів бойових дій. У Генштабі зазначають, що кремацію загиблих російських військовослужбовців проводять без їхньої ідентифікації та обліку.

Нагадаємо, між Силами оборони України та російськими військами за добу відбулося 46 боєзіткнень. За цей час Росія втратила 790 окупантів і десять танків.