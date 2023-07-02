З Енергодара Запорізької області виїхала частина колаборантів-працівників ЗАЕС, а також частина персоналу Росатому.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у коментарі Українському Радіо.

За словами мера, частина колаборантів-працівників ЗАЕС, які уклали контракти з Росатомом, виїхали з Енергодара. Також частина персоналу Росатому, завезена з російських атомних станцій – до 100 фахівців – поїхали з міста наприкінці попереднього тижня.

У тимчасово окупованому Енергодарі перебуває зараз близько 5-6 тисяч працівників Запорізької атомної електростанції, які фактично є заручниками російської армії, зазначив мер. Окупаційна влада не дозволяє їм залишати межі міста. І на роботу ходити їм не дають, бо заблокували перепустки, якщо вони не уклали контракт із Росатомом.

Також Дмитро Орлов розповів, що укриттів у разі вибуху на ЗАЕС в Енергодарі не передбачено.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.