Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 3 червня, склали 600 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 230 тисяч 260 військових.
Також Сили оборони знищили літак і 32 артсистем, повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, вночі над Миколаївщиною знищили два дрони-камікадзе.
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Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 3 червня, склали 600 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 230 тисяч 260 військових.
Також Сили оборони знищили літак і 32 артсистем, повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, вночі над Миколаївщиною знищили два дрони-камікадзе.