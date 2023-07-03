Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 3 червня, склали 600 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 230 тисяч 260 військових.

Також Сили оборони знищили літак і 32 артсистем, повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 230260 (+600) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4057 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 7899 (+11) од,

артилерійських систем – 4220 (+32) од,

РСЗВ – 641 (+4) од,

засоби ППО ‒ 391 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 309 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16),

крилаті ракети ‒ 1264 (+3),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 590 (+7)

Нагадаємо, вночі над Миколаївщиною знищили два дрони-камікадзе.