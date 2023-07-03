За минулий тиждень, Збройні сили наступали на сході та звільнили від російських загарбників 9 квадратних кілометрів, а на півдні — понад 28 квадратних кілометрів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

— На сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. ЗСУ рухаються на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі наступає на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, – йдеться у повідомленні.

За її словами, противник намагається витіснити ЗСУ із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої.

Кількість ворожих обстрілів на сході за тиждень збільшилась удвічі. Так, позаминулого тижня було 6457 обстрілів, а минулого — 11 753.

Ганна Маляр зазначила, що на півдні Сили оборони продовжують вести наступальні дії.

— На півдні Сили оборони продовжують вести наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Так, ЗСУ наступали в напрямках Новодарівки, Приютного; Новоданилівки, Роботиного; Новосілки, Старомайорського. За словами Маляр, бійці мали успіх, – поінформувала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 3 червня, склали 600 окупантів.