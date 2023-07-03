Міський голова Нової Каховки Херсонської області Володимир Коваленко зазначив, що вода повністю відійшла та чисельність ворожого особового складу у місті стала значно більшою.

Про це він розповів в етері Еспресо.

Володимир Коваленко зауважив, що противник поновив свої бойові позиції на березі знову виставивши по місту бетонні споруди з віконцями для стрільби.

«Кожного дня, і ця ніч не виключення, йдуть якісь хаотичні стрільби. Час від часу з лісового масиву, який розташований майже у середині міста, ворог веде стрільби по наших населених пунктах на правому березі, Веселому та Козацькому. Противник нікуди з міста не йде, як раз навпаки, чисельність ворожого особового складу стала значно більшою», — сказав Володимир Коваленко.

Також він додав, що до берегової зони окупанти нікого не допускають. У самому місті ворог додатково розташував свої війська на проспекті Дніпровському, де на других та третіх поверхах будинків облаштував відповідні кулеметні точки, чого раніше не було.

сі підрозділи російської армії станом на 22 березня залишили Нову Каховку на Херсонщині. Перед цим російські окупанти пограбували місцеве населення. Нагадаємо , у



