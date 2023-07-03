Міський голова Нової Каховки Херсонської області Володимир Коваленко зазначив, що вода повністю відійшла та чисельність ворожого особового складу у місті стала значно більшою.
Про це він розповів в етері Еспресо.
Володимир Коваленко зауважив, що противник поновив свої бойові позиції на березі знову виставивши по місту бетонні споруди з віконцями для стрільби.
«Кожного дня, і ця ніч не виключення, йдуть якісь хаотичні стрільби. Час від часу з лісового масиву, який розташований майже у середині міста, ворог веде стрільби по наших населених пунктах на правому березі, Веселому та Козацькому. Противник нікуди з міста не йде, як раз навпаки, чисельність ворожого особового складу стала значно більшою», — сказав Володимир Коваленко.
Також він додав, що до берегової зони окупанти нікого не допускають. У самому місті ворог додатково розташував свої війська на проспекті Дніпровському, де на других та третіх поверхах будинків облаштував відповідні кулеметні точки, чого раніше не було.
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Міський голова Нової Каховки Херсонської області Володимир Коваленко зазначив, що вода повністю відійшла та чисельність ворожого особового складу у місті стала значно більшою.
Про це він розповів в етері Еспресо.
Володимир Коваленко зауважив, що противник поновив свої бойові позиції на березі знову виставивши по місту бетонні споруди з віконцями для стрільби.
«Кожного дня, і ця ніч не виключення, йдуть якісь хаотичні стрільби. Час від часу з лісового масиву, який розташований майже у середині міста, ворог веде стрільби по наших населених пунктах на правому березі, Веселому та Козацькому. Противник нікуди з міста не йде, як раз навпаки, чисельність ворожого особового складу стала значно більшою», — сказав Володимир Коваленко.
Також він додав, що до берегової зони окупанти нікого не допускають. У самому місті ворог додатково розташував свої війська на проспекті Дніпровському, де на других та третіх поверхах будинків облаштував відповідні кулеметні точки, чого раніше не було.