В місті Снігурівка 3-4 липня місцевим роздаватимуть пігулки йодид калію.

Про це повідомляє газета «СНІГ».

Препарат можна отримати у Снігурівському центрі Товариства Червоного Хреста України з 10:00 до 14:00. Отримати його можуть громадяни до 40 років.

«При собі мати паспорт, код, свідоцтва про народження дітей. Кількість препаратів обмежена», - звертаються до місцевих.

Нещодавно пігулки видали і жителям Нечаянської територіальної громади.

Медики застерігають! Приймати калію йодид без сповіщення від влади не можна, бо будуть ускладнення в вигляді різних хвороб щитоподібної залози. А коли настане час екстреної йодопрофілактики, вона вже не матиме ефекту. Ефективне прийняття препарату за 6 годин до можливого враження радіоактивним йодом та 8 годин після такого враження.

Як стало відомо, в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях сьогодні, 29 червня, розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

Як діяти в разі вибуху на ЗАЕС, читайте в статті.