У Гаазі, що в Нідерландах, 3 липня розпочав роботу Міжнародний центр з розслідування вторгнення Росії в Україну, що стане першим кроком до можливого трибуналу для керівництва Москви.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, до Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії (ICPA) входять представники України Європейського Союзу, Сполучених Штатів та Міжнародного кримінального суду (ICC). За даними Євроюсту, йдеться про генерального прокурора України Андрія Костіна, прокурора МКС Каріма Хана, помічника генерального прокурора США Кеннета Політе та комісара юстиції ЄС Дідьє Рейндерса.

Очікується, що Центр проведе розслідування та збере докази, що розглядатимуться як проміжний крок перед створенням спеціального трибуналу щодо РФ. У ЄС заявили, що кінцевою метою роботи є притягнення до відповідальності винних у вторгненні в Україну.

Заклики до створення спеціального трибуналу щодо війни в Україні посилились через те, що Міжнародний кримінальний суд, також розташований у Гаазі, не має повноважень розслідувати такі злочини. МКС розслідує більш конкретні воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні.

Зазначимо, що потреба у створенні спецтрибуналу виникла тому, що Міжнародний кримінальний суд в Україні володіє юрисдикцією тільки щодо скоєних російськими терористами злочинів геноциду, воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Агресію Росії розслідувати він не може – Україна не підписала свого часу Римський статут Міжнародного кримінального суду, а РФ у 2016 році відкликала свій підпис. Можливості ООН у даному питанні теж обмежені. Саме тому виникла ідея створити спецтрибунал який отримає юрисдикцію розслідувати скоєний Росією злочин проти миру, дозволить переслідувати в судовому порядку керівництво РФ і не дасть йому уникнути відповідальності.

Раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Гаазі створять спеціальний реєстр руйнувань в Україні, щоб Росія заплатила за скоєне.