Грузинська авіакомпанія Georgian Airways, на яку Україна наклала санкції через відновлення польотів до РФ, збільшила кількість рейсів між Москвою та Тбілісі.
Про це повідомляє Ехо Кавказу.
Georgian Airways, яка з травня виконує щоденні рейси до Росії, додасть на частоту Тбілісі-Москва-Тбілісі ще три рейси на тиждень.
Видання зазнрачає, що авіакомпанія не анонрсувала це в соцмережах, проте на сайті почала продавати квитки на додаткові рейси, які виконуватимуться по понеділках, четвергах та неділях.
Крім цього, кількість рейсів з 7 до 14 на тиждень між столицями РФ та Грузії збільшила російська авіакомпанія «Азимут».
Таким чином, частота польотів між Москвою та Тбілісі збільшується до 24 рейсів на тиждень.
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Грузинська авіакомпанія Georgian Airways, на яку Україна наклала санкції через відновлення польотів до РФ, збільшила кількість рейсів між Москвою та Тбілісі.
Про це повідомляє Ехо Кавказу.
Georgian Airways, яка з травня виконує щоденні рейси до Росії, додасть на частоту Тбілісі-Москва-Тбілісі ще три рейси на тиждень.
Видання зазнрачає, що авіакомпанія не анонрсувала це в соцмережах, проте на сайті почала продавати квитки на додаткові рейси, які виконуватимуться по понеділках, четвергах та неділях.
Крім цього, кількість рейсів з 7 до 14 на тиждень між столицями РФ та Грузії збільшила російська авіакомпанія «Азимут».
Таким чином, частота польотів між Москвою та Тбілісі збільшується до 24 рейсів на тиждень.