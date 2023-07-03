Грузинська авіакомпанія Georgian Airways, на яку Україна наклала санкції через відновлення польотів до РФ, збільшила кількість рейсів між Москвою та Тбілісі.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Georgian Airways, яка з травня виконує щоденні рейси до Росії, додасть на частоту Тбілісі-Москва-Тбілісі ще три рейси на тиждень.

Видання зазнрачає, що авіакомпанія не анонрсувала це в соцмережах, проте на сайті почала продавати квитки на додаткові рейси, які виконуватимуться по понеділках, четвергах та неділях.

Крім цього, кількість рейсів з 7 до 14 на тиждень між столицями РФ та Грузії збільшила російська авіакомпанія «Азимут».

Таким чином, частота польотів між Москвою та Тбілісі збільшується до 24 рейсів на тиждень.