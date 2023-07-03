Президент РФ Володимир Путін може розпорядитися підірвати Запорізьку атомну електростанцію, щоб зміцнити свої позиції, які похитнулися.

Про це пише британська газета The Times.

The Times вважає, що Володимиру Путіну як авторитарному правителю важливо зберігати обличчя в очах своїх прихильників.

Однак перебіг війни, розв’язання якої саме по собі вже було «величезною стратегічною помилкою», і недавня спроба заколоту, на думку газети, можуть підштовхнути його до якихось радикальних кроків.

«Жодних реальних успіхів на фронтах путінська армія вже давно пред’явити публіці не може, що б’є по іміджу удачливого та рішучого лідера», — зазначає видання.

Події 24 червня, коли очільник «Вагнера» Євген Пригожин рушив на Москву, на думку Times, додатково продемонстрували хиткість позицій Володимира Путіна: російська армія майже не чинила опору «вагнерівцям» Пригожина, а люди у Ростові, на думку Times, «з ентузіазмом вітали найманців».

«Це небезпечний момент для путінського режиму та, отже, момент підвищеної небезпеки для регіону. Щоб повернути прихильність політичної удачі, Путін може піддатися спокусі ескалувати війну в надії на швидкі перемоги», — пише The Times.

Там зазначають, що його армія вже підірвала греблю гідроелектростанції в Каховці, тож цілком можливо, що вони мають і план удару по Запорізькій атомній електростанції.

Про загрозу диверсії росіян на окупованій ними ЗАЕС давно говорять українська влада. Росія ці підозри відкидає.

The Times зазначає, що на користь цих підозр говорить і поступове виведення військових і персоналу зі станції, повідомлення про яке з’являлися в останні дні.

На думку The Times, країни НАТО мають рішуче попередити Москву, що не залишать без відповіді диверсію на АЕС із потенційно катастрофічними наслідками.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Також у Дніпропетровській області розроблено план евакуації населення, а також визначено маршрути, якими перевозитимуть людей у безпечні місця в разі вибуху на Запорізькій АЕС.

Водночас представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Україну у нібито намірах «здійснити теракт» на Запорізькій атомній електростанції, що в Енергодарі.