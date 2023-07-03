Фото: Річард Балф

Двоє британських лордів Річард Балф та Роберт Скідельські були присутні на прийомі у російського посла у розкішній резиденції на заході Лондона у День Росії 12 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Андрій Келін, російський посол, у своєму виступі прагнув виправдати криваве вторгнення до України. Посол, якому заборонено вхід до британського парламенту, звернувся до аудиторії приблизно з 50 осіб, включаючи співробітників посольства Росії, іноземних дипломатів і низку британців.

Як повідомляється, Андрій Келін сказав, що «для нормального розвитку Росія має спочатку впоратися зі значними загрозами своїй безпеці» — чітке посилання на вторгнення Москви до України в лютому минулого року, спрямоване на повалення обраного уряду президента Володимира Зеленського.

Посол також звинуватив Велику Британію у «великому стратегічному прорахунку», яка застосувала конфронтаційний підхід до Москви.

Річард Балф підтвердив The Guardian, що був присутній на заході, де, за його словами, він мав розмову з російським аташе з питань оборони. Він сказав, що, на його думку, зрештою має бути досягнуто згоди шляхом переговорів, в рамках якої Україна поступиться частиною території Росії.

— Україна, якщо чесно, країна-бардак. Вона була збита Черчіллем і Сталіним ближче до кінця Другої світової війни, — сказав він.

Він додав, що, на його думку, «Крим безперечно російський» і що Москва має законні претензії на Донецьк і Луганськ, а переговори про сухопутний коридор у Крим мають полягати.

Річард Балф — колишній член Європарламенту від лейбористської партії, який перейшов на бік консерваторів у 2002 році та неодноразово робив заяви із симпатією до Росії. Під час кризи з отруєнням Скрипалів у 2018 році Балф повторив заклики Росії перевірити використану нервово-паралітичну речовину.

Роберт Скидельскі, економіст, який був членом партій консерваторів, лейбористів та СДП, сказав, що він був проти російського вторгнення в Україну, але був присутній, бо «я хотів показати свою повагу та прихильність до російського народу на його національному рівні в цей день, особливо у цих обставинах».

Роберт Скидельскі також був невиконавчим директором російської нафтової компанії «Роснефть» у період з 2016 по 2021 рік і невдовзі після вторгнення Москви написав листа, в якому засуджував цей крок, але також запитував, чому Захід не дав обіцянки, що НАТО не розширюватиметься.

Нагадаємо, Україна та Британія планують співпрацювати у сфері моніторингу обігу зерна, яке росіяни крадуть та вивозять із тимчасово окупованих регіонів країни.